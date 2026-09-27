معلومات للـLBCI: من المرتقب أن يشهد هذا الأسبوع موعداً فاتيكانياً رفيع المستوى للسفير سيمون كرم في روما في سياق متابعة زيارة الرئيس جوزاف عون لإيطاليا ولا سيما لجهة ملف المفاوضات الذي يتولاه كرم

إعلام رسمي نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإيراني: الولايات المتحدة قد تشن هجوما جديدا بسبب وضعها الإقليمي السيء وطهران مستعدة للمواجهة وستلحق ضررا أكبر بالولايات المتحدة

إعلام رسمي نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإيراني: الولايات المتحدة قد تشن هجوما جديدا بسبب وضعها الإقليمي السيء وطهران مستعدة للمواجهة وستلحق ضررا أكبر بالولايات المتحدة

الوكالة الوطنية للإعلام: دبابة ميركافا إسرائيلية استهدفت بلدة حداثا بـ4 قذائف قبل أن تتحرك القوات الإسرائيلية باتجاه سنتر في البلدة حيث أقدمت على إشعال حريق في المكان