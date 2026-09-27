الراعي: الصبر ليس انتظارا سلبيا ولا إستسلاما للأزمات بل ثبات على الهدف ومثابرة في العمل حتى بلوغ النتيجة ولبنان يحتاج الى هذا النوع من الصبر أي صبر يرافق القرار والحوار والعمل المجدي من أجل قيام دولة قادرة على تحمّل كامل مسؤولياتها

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