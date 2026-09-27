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إعلام رسمي نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإيراني: الولايات المتحدة قد تشن هجوما جديدا بسبب وضعها الإقليمي السيء وطهران مستعدة للمواجهة وستلحق ضررا أكبر بالولايات المتحدة
آخر الأخبار
2026-09-27 | 04:46
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إعلام رسمي نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإيراني: الولايات المتحدة قد تشن هجوما جديدا بسبب وضعها الإقليمي السيء وطهران مستعدة للمواجهة وستلحق ضررا أكبر بالولايات المتحدة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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الراعي: الصبر ليس انتظارا سلبيا ولا إستسلاما للأزمات بل ثبات على الهدف ومثابرة في العمل حتى بلوغ النتيجة ولبنان يحتاج الى هذا النوع من الصبر أي صبر يرافق القرار والحوار والعمل المجدي من أجل قيام دولة قادرة على تحمّل كامل مسؤولياتها
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