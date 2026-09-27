أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
ولاد البلد
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الوكالة الوطنية للاعلام: قصف لأطراف زوطر الشرقية وميفدون ونجاة مسعفين أثناء تفقدهم مبنى تعرض لغارة على طريق عام ميفدون- شوكين
آخر الأخبار
2026-09-27 | 09:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الوكالة الوطنية للاعلام: قصف لأطراف زوطر الشرقية وميفدون ونجاة مسعفين أثناء تفقدهم مبنى تعرض لغارة على طريق عام ميفدون- شوكين
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الوطنية
للاعلام:
لأطراف
الشرقية
وميفدون
ونجاة
مسعفين
أثناء
تفقدهم
لغارة
ميفدون-
شوكين
التالي
ترامب: نقلنا كمية قياسية من النفط عبر مضيق هرمز في الليلة الماضية تفوق ما نقلناه قبل اندلاع الحرب
الوكالة الوطنية للاعلام: غارة ثالثة على منطقة العريش بين حاريص وحداثا وغارتان على قبريخا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:16
أكسيوس عن مسؤول أميركي: الوسطاء القطريون يواصلون جهود الدبلوماسية المكوكية في محاولة للتوصل إلى اتفاق
آخر الأخبار
11:16
أكسيوس عن مسؤول أميركي: الوسطاء القطريون يواصلون جهود الدبلوماسية المكوكية في محاولة للتوصل إلى اتفاق
0
أخبار دولية
11:16
أكسيوس: ترامب يتوقع إجراء محادثات أميركية إيرانية هذا الأسبوع
أخبار دولية
11:16
أكسيوس: ترامب يتوقع إجراء محادثات أميركية إيرانية هذا الأسبوع
0
آخر الأخبار
11:15
ترامب لأكسيوس: أفكر في استئناف الضربات على إيران باستمرار
آخر الأخبار
11:15
ترامب لأكسيوس: أفكر في استئناف الضربات على إيران باستمرار
0
أخبار لبنان
11:10
قاسم: لبنان بلا مقاومة يزول... نريد للرئيس أن يكون حكما وجامعا وليس طرفا
أخبار لبنان
11:10
قاسم: لبنان بلا مقاومة يزول... نريد للرئيس أن يكون حكما وجامعا وليس طرفا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:16
أكسيوس عن مسؤول أميركي: الوسطاء القطريون يواصلون جهود الدبلوماسية المكوكية في محاولة للتوصل إلى اتفاق
آخر الأخبار
11:16
أكسيوس عن مسؤول أميركي: الوسطاء القطريون يواصلون جهود الدبلوماسية المكوكية في محاولة للتوصل إلى اتفاق
0
آخر الأخبار
11:15
ترامب لأكسيوس: أفكر في استئناف الضربات على إيران باستمرار
آخر الأخبار
11:15
ترامب لأكسيوس: أفكر في استئناف الضربات على إيران باستمرار
0
آخر الأخبار
11:00
ترامب لأكسيوس: نتوقع أن يجري المفاوضون الأميركيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع
آخر الأخبار
11:00
ترامب لأكسيوس: نتوقع أن يجري المفاوضون الأميركيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع
0
آخر الأخبار
10:58
قاسم: ملتزمون بتأمين الإيواء والترميم والإعمار بإمكاناتنا والتبرعات وقريبا جدا سنعلن عن مساهمتنا في مشروع للإيواء
آخر الأخبار
10:58
قاسم: ملتزمون بتأمين الإيواء والترميم والإعمار بإمكاناتنا والتبرعات وقريبا جدا سنعلن عن مساهمتنا في مشروع للإيواء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2026-06-16
طقس ربيعي معتاد في الايام المقبلة...
حال الطقس
2026-06-16
طقس ربيعي معتاد في الايام المقبلة...
0
رياضة
2026-04-18
وفاة أسطورة كرة السلة البرازيلية أوسكار شميت
رياضة
2026-04-18
وفاة أسطورة كرة السلة البرازيلية أوسكار شميت
0
أخبار لبنان
05:28
قبلان لرئيس الجمهورية: لا تجعل لبنان يأكل نفسه
أخبار لبنان
05:28
قبلان لرئيس الجمهورية: لا تجعل لبنان يأكل نفسه
0
أخبار لبنان
07:16
إبراهيم الموسوي: قرار السلم والحرب كان دائما بيد إسرائيل... والدولة تمعن في الاستسلام والتنازل
أخبار لبنان
07:16
إبراهيم الموسوي: قرار السلم والحرب كان دائما بيد إسرائيل... والدولة تمعن في الاستسلام والتنازل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:28
أبو فاعور: نجاح النقل المشترك يحتاج إلى التطوير والترويج
أخبار لبنان
07:28
أبو فاعور: نجاح النقل المشترك يحتاج إلى التطوير والترويج
0
أخبار لبنان
07:16
إبراهيم الموسوي: قرار السلم والحرب كان دائما بيد إسرائيل... والدولة تمعن في الاستسلام والتنازل
أخبار لبنان
07:16
إبراهيم الموسوي: قرار السلم والحرب كان دائما بيد إسرائيل... والدولة تمعن في الاستسلام والتنازل
0
أخبار لبنان
07:08
الراعي: الدولة تحتاج إلى نَفَس طويل لبناء الوحدة الداخلية وتقريب المواقف
أخبار لبنان
07:08
الراعي: الدولة تحتاج إلى نَفَس طويل لبناء الوحدة الداخلية وتقريب المواقف
0
أخبار لبنان
07:00
الموسوي عن باسيل: لا أحد يحب هذا الشخص في لبنان فقط السيد حسن نصرالله كان يتحمّله... والتيار يردّ
أخبار لبنان
07:00
الموسوي عن باسيل: لا أحد يحب هذا الشخص في لبنان فقط السيد حسن نصرالله كان يتحمّله... والتيار يردّ
0
أخبار دولية
06:58
في اليوم الثالث من زيارته لفرنسا... البابا لاون ترأس قداسًا حاشدًا في مزار سيدة لورد
أخبار دولية
06:58
في اليوم الثالث من زيارته لفرنسا... البابا لاون ترأس قداسًا حاشدًا في مزار سيدة لورد
0
أمن وقضاء
06:37
الجنرال ديوداتو أبانيارا: المطلوب مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل توفير أفضل الظروف للحفاظ على الاستقرار
أمن وقضاء
06:37
الجنرال ديوداتو أبانيارا: المطلوب مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل توفير أفضل الظروف للحفاظ على الاستقرار
0
أخبار دولية
00:06
وزير الخارجية الإيراني: ننتظر ردا عبر الوسطاء بعد رفض ترامب لمقترحنا
أخبار دولية
00:06
وزير الخارجية الإيراني: ننتظر ردا عبر الوسطاء بعد رفض ترامب لمقترحنا
0
علوم وتكنولوجيا
13:47
لأول مرة في لبنان والشرق الأوسط… جراحة روبوتية للرئة
علوم وتكنولوجيا
13:47
لأول مرة في لبنان والشرق الأوسط… جراحة روبوتية للرئة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:49
طقس رطب اليوم يليه منخفض جوي بدءًا من الاثنين
حال الطقس
02:49
طقس رطب اليوم يليه منخفض جوي بدءًا من الاثنين
2
أخبار لبنان
05:00
"خلط بقايا اللحوم بلحوم غير صالحة للاستهلاك البشري"... بلدية بيروت تسطّر محاضر ضبط بحق ملاحم مخالفة لشروط الصحة والسلامة الغذائية (صور)
أخبار لبنان
05:00
"خلط بقايا اللحوم بلحوم غير صالحة للاستهلاك البشري"... بلدية بيروت تسطّر محاضر ضبط بحق ملاحم مخالفة لشروط الصحة والسلامة الغذائية (صور)
3
أخبار دولية
00:57
رسائل أرسلت لأولياء الأمور... مدارس الرياض تعتمد التدريس عن بعد لمدة أسبوع
أخبار دولية
00:57
رسائل أرسلت لأولياء الأمور... مدارس الرياض تعتمد التدريس عن بعد لمدة أسبوع
4
خبر عاجل
02:42
"التيار الوطني الحر" يردّ على نواف الموسوي: ندعو حزب الله إلى تجنّب الدخول في مشاكل إضافية مع اللبنانيين
خبر عاجل
02:42
"التيار الوطني الحر" يردّ على نواف الموسوي: ندعو حزب الله إلى تجنّب الدخول في مشاكل إضافية مع اللبنانيين
5
تقارير نشرة الاخبار
13:40
القديسة رفقا وتوفيق معوض… حكايتان جمعتهما كنيسة واحدة في إهدن
تقارير نشرة الاخبار
13:40
القديسة رفقا وتوفيق معوض… حكايتان جمعتهما كنيسة واحدة في إهدن
6
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عدسة سبقت زمنها… ماري الخازن تعود إلى الضوء في إهدن
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عدسة سبقت زمنها… ماري الخازن تعود إلى الضوء في إهدن
7
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟
8
فنّ
11:54
صدمة في قضية سعد لمجرد: تشديد عقوبته لهذا السبب…
فنّ
11:54
صدمة في قضية سعد لمجرد: تشديد عقوبته لهذا السبب…
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More