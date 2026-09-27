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ترامب: نقلنا كمية قياسية من النفط عبر مضيق هرمز في الليلة الماضية تفوق ما نقلناه قبل اندلاع الحرب

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2026-09-27 | 09:15
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ترامب: نقلنا كمية قياسية من النفط عبر مضيق هرمز في الليلة الماضية تفوق ما نقلناه قبل اندلاع الحرب
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ترامب: نقلنا كمية قياسية من النفط عبر مضيق هرمز في الليلة الماضية تفوق ما نقلناه قبل اندلاع الحرب

 
 
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