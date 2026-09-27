الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الذكرى السنوية الثانية لشهادة السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين: نحن مع استمرار المقاومة وسنعمل على استمرارها ضد العدو ليخرج من أرضنا ولنحقق التحرير الكامل للأرض المحتلة

قاسم: الاستسلام للعدو يعني انتهاء لبنان العيش المشترك لصالح المستوطنات الاسرائيلية ولا نقبل بهذا الامر وجنوب لبنان هو دعامة البلد

قاسم: الاستسلام للعدو يعني انتهاء لبنان العيش المشترك لصالح المستوطنات الاسرائيلية ولا نقبل بهذا الامر وجنوب لبنان هو دعامة البلد

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الذكرى السنوية الثانية لشهادة السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين: إنا على العهد تعني إنا مستمرون وأن القيادة التي تستشهد يأتي مكانها قيادة تستمر على نهج العهد السابق