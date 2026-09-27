الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الذكرى السنوية الثانية لشهادة السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين: إنا على العهد تعني إنا مستمرون وأن القيادة التي تستشهد يأتي مكانها قيادة تستمر على نهج العهد السابق

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الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الذكرى السنوية الثانية لشهادة السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين: نحن مع استمرار المقاومة وسنعمل على استمرارها ضد العدو ليخرج من أرضنا ولنحقق التحرير الكامل للأرض المحتلة