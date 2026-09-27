قاسم: كل الضغط اليوم على لبنان من أجل أن ينجز ما عجزت عنه "إسرائيل" لمدة سنتين ويقولون إن على الجيش اللبناني أن ينزع السلاح بينما حاولوا لسنتين أن ينزعوا السلاح ولم يستطيعوا

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