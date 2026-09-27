قاسم لإسرائيل: تطالبون الجيش اللبناني وتقولون “بسبب الأمن الإسرائيلي” ولكن الأمن الإسرائيلي متحقق وقد فعلتم ما أردتم

قاسم: الطلب من الجيش اللبناني أن يكون أداة لديكم هذه "طويلة على رقبتكم"

قاسم: الطلب من الجيش اللبناني أن يكون أداة لديكم هذه "طويلة على رقبتكم"

قاسم: كل الضغط اليوم على لبنان من أجل أن ينجز ما عجزت عنه "إسرائيل" لمدة سنتين ويقولون إن على الجيش اللبناني أن ينزع السلاح بينما حاولوا لسنتين أن ينزعوا السلاح ولم يستطيعوا