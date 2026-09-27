أكسيوس نقلا عن مصادر: نتنياهو زار أبوظبي اليوم والتقى برئيس دولة الإمارات

مصدر أمني للـLBCI: لا صحة لصدور أي تعميم يطلب من رؤساء الأجهزة الأمنية عدم المشاركة في إحياء الذكرى الثانية لاغتيال حسن نصرالله أو إرسال ممثلين عنهم

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