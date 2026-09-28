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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و٩ جرحى في ٧ حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية

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2026-09-28 | 00:46
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و٩ جرحى في ٧ حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و٩ جرحى في ٧ حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية

 
 
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