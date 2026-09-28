أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
19
o
الجنوب
26
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
19
o
الجنوب
26
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الوكالة الوطنية للاعلام: قصف مدفعي صباحا لأطراف زبقين والأودية المجاورة لياطر وغارات وهمية فوق منطقة صور
آخر الأخبار
2026-09-28 | 01:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الوكالة الوطنية للاعلام: قصف مدفعي صباحا لأطراف زبقين والأودية المجاورة لياطر وغارات وهمية فوق منطقة صور
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الوطنية
للاعلام:
مدفعي
صباحا
لأطراف
زبقين
والأودية
المجاورة
لياطر
وغارات
وهمية
منطقة
التالي
كالاس: مهمة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مزيد من القطع البحرية لتكون قادرة على العمل
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و٩ جرحى في ٧ حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
حال الطقس
02:52
منخفض جوي وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة...
حال الطقس
02:52
منخفض جوي وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة...
0
آخر الأخبار
02:16
كالاس: مهمة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مزيد من القطع البحرية لتكون قادرة على العمل
آخر الأخبار
02:16
كالاس: مهمة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مزيد من القطع البحرية لتكون قادرة على العمل
0
أخبار لبنان
01:57
كنعان: موقف الرئيس عون من التفاوض وطني دستوري ومسؤول
أخبار لبنان
01:57
كنعان: موقف الرئيس عون من التفاوض وطني دستوري ومسؤول
0
آخر الأخبار
01:07
الوكالة الوطنية للاعلام: قصف مدفعي صباحا لأطراف زبقين والأودية المجاورة لياطر وغارات وهمية فوق منطقة صور
آخر الأخبار
01:07
الوكالة الوطنية للاعلام: قصف مدفعي صباحا لأطراف زبقين والأودية المجاورة لياطر وغارات وهمية فوق منطقة صور
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:16
كالاس: مهمة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مزيد من القطع البحرية لتكون قادرة على العمل
آخر الأخبار
02:16
كالاس: مهمة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مزيد من القطع البحرية لتكون قادرة على العمل
0
آخر الأخبار
00:46
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و٩ جرحى في ٧ حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
00:46
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و٩ جرحى في ٧ حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية
0
آخر الأخبار
00:37
وزير الخارجية السعودي يصل إلى واشنطن للاجتماع بنظيره الأميركي
آخر الأخبار
00:37
وزير الخارجية السعودي يصل إلى واشنطن للاجتماع بنظيره الأميركي
0
آخر الأخبار
15:06
الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة أرنون
آخر الأخبار
15:06
الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة أرنون
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2026-07-06
مصادر لـ"الجمهورية": لبنان لم يطلب إخفاء الملحق الأمني أو منع نشره... والسرّية قاعدة في كل التفاهمات الأمنية
صحف اليوم
2026-07-06
مصادر لـ"الجمهورية": لبنان لم يطلب إخفاء الملحق الأمني أو منع نشره... والسرّية قاعدة في كل التفاهمات الأمنية
0
خبر عاجل
2026-06-26
معلومات الـLBCI: عُقدت اجتماعات حضرها الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم والنائب حسن فضل الله من جهة ومستشار رئيس الجمهورية أندري رحال والمدير العام للامن العام اللواء حسن شقير من جهة أخرى وتم الاتفاق على مسودة تتضمن نقاط عدة ستُعرض على المسؤولين
خبر عاجل
2026-06-26
معلومات الـLBCI: عُقدت اجتماعات حضرها الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم والنائب حسن فضل الله من جهة ومستشار رئيس الجمهورية أندري رحال والمدير العام للامن العام اللواء حسن شقير من جهة أخرى وتم الاتفاق على مسودة تتضمن نقاط عدة ستُعرض على المسؤولين
0
خبر عاجل
2026-03-09
الغارات الإسرائيلية مستمرة على الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
2026-03-09
الغارات الإسرائيلية مستمرة على الضاحية الجنوبية لبيروت
0
صحة وتغذية
2026-05-04
في الاثنين الخاص بالتوعية بسرطان الميلانوما… تحذير عالمي من أخطر أنواع سرطان الجلد وطرق الوقاية منه
صحة وتغذية
2026-05-04
في الاثنين الخاص بالتوعية بسرطان الميلانوما… تحذير عالمي من أخطر أنواع سرطان الجلد وطرق الوقاية منه
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
انجازات عربية عابرة للحدود كرمتها مؤسسة "تكريم"
تقارير نشرة الاخبار
13:45
انجازات عربية عابرة للحدود كرمتها مؤسسة "تكريم"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في زيارة نادرة إلى لورد… البابا لاون يضع الألم في قلب رسالته
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في زيارة نادرة إلى لورد… البابا لاون يضع الألم في قلب رسالته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
فيرفورد تحت الاستنفار الأمني... توقيف 5 أشخاص للاشتباه بالتحضير لعمل إرهابي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
فيرفورد تحت الاستنفار الأمني... توقيف 5 أشخاص للاشتباه بالتحضير لعمل إرهابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تحالف خماسي في إسرائيل لمواجهة نتنياهو... والأصوات العربية قد تحسم شكل الحكومة المقبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تحالف خماسي في إسرائيل لمواجهة نتنياهو... والأصوات العربية قد تحسم شكل الحكومة المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
بين حزب الله والتيار الوطني الحرّ… جفاف
تقارير نشرة الاخبار
13:18
بين حزب الله والتيار الوطني الحرّ… جفاف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بعد علي الطاهر… هل يتحضّر الإسرائيلي لمعركة إقليم التفاح؟ وما صعوبتها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بعد علي الطاهر… هل يتحضّر الإسرائيلي لمعركة إقليم التفاح؟ وما صعوبتها؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 27-9-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 27-9-2026
0
أخبار دولية
11:57
عراقجي: الطريق إلى اتفاق واضح يمر عبر الخطة الإيرانية... والموقف في طهران موحّد
أخبار دولية
11:57
عراقجي: الطريق إلى اتفاق واضح يمر عبر الخطة الإيرانية... والموقف في طهران موحّد
0
أخبار دولية
11:16
أكسيوس: ترامب يتوقع إجراء محادثات أميركية إيرانية هذا الأسبوع
أخبار دولية
11:16
أكسيوس: ترامب يتوقع إجراء محادثات أميركية إيرانية هذا الأسبوع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
05:00
"خلط بقايا اللحوم بلحوم غير صالحة للاستهلاك البشري"... بلدية بيروت تسطّر محاضر ضبط بحق ملاحم مخالفة لشروط الصحة والسلامة الغذائية (صور)
أخبار لبنان
05:00
"خلط بقايا اللحوم بلحوم غير صالحة للاستهلاك البشري"... بلدية بيروت تسطّر محاضر ضبط بحق ملاحم مخالفة لشروط الصحة والسلامة الغذائية (صور)
2
أخبار لبنان
07:00
الموسوي عن باسيل: لا أحد يحب هذا الشخص في لبنان فقط السيد حسن نصرالله كان يتحمّله... والتيار يردّ
أخبار لبنان
07:00
الموسوي عن باسيل: لا أحد يحب هذا الشخص في لبنان فقط السيد حسن نصرالله كان يتحمّله... والتيار يردّ
3
خبر عاجل
15:02
مصدر أمني للـLBCI: لا صحة لصدور أي تعميم يطلب من رؤساء الأجهزة الأمنية عدم المشاركة في إحياء الذكرى الثانية لاغتيال حسن نصرالله أو إرسال ممثلين عنهم
خبر عاجل
15:02
مصدر أمني للـLBCI: لا صحة لصدور أي تعميم يطلب من رؤساء الأجهزة الأمنية عدم المشاركة في إحياء الذكرى الثانية لاغتيال حسن نصرالله أو إرسال ممثلين عنهم
4
اسرار
23:30
أسرار الصحف 28-9-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 28-9-2026
5
فنّ
13:22
"دوم دوم تاك تاك" صارت "تاك تاك"… نجوى كرم تشوّق جمهورها لأغنيتها الجديدة (فيديو)
فنّ
13:22
"دوم دوم تاك تاك" صارت "تاك تاك"… نجوى كرم تشوّق جمهورها لأغنيتها الجديدة (فيديو)
6
خبر عاجل
15:07
أكسيوس نقلا عن مصادر: نتنياهو زار أبوظبي اليوم والتقى برئيس دولة الإمارات
خبر عاجل
15:07
أكسيوس نقلا عن مصادر: نتنياهو زار أبوظبي اليوم والتقى برئيس دولة الإمارات
7
أخبار لبنان
11:10
قاسم: لبنان بلا مقاومة يزول... نريد للرئيس أن يكون حكما وجامعا وليس طرفا
أخبار لبنان
11:10
قاسم: لبنان بلا مقاومة يزول... نريد للرئيس أن يكون حكما وجامعا وليس طرفا
8
آخر الأخبار
04:45
معلومات للـLBCI: من المرتقب أن يشهد هذا الأسبوع موعداً فاتيكانياً رفيع المستوى للسفير سيمون كرم في روما في سياق متابعة زيارة الرئيس جوزاف عون لإيطاليا ولا سيما لجهة ملف المفاوضات الذي يتولاه كرم
آخر الأخبار
04:45
معلومات للـLBCI: من المرتقب أن يشهد هذا الأسبوع موعداً فاتيكانياً رفيع المستوى للسفير سيمون كرم في روما في سياق متابعة زيارة الرئيس جوزاف عون لإيطاليا ولا سيما لجهة ملف المفاوضات الذي يتولاه كرم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More