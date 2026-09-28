أ.ف.ب عن تقارير أمنية: خطف أكثر من 80 شخصا في هجومين منفصلين خلال نهاية الأسبوع في شمال نيجيريا

رئيس جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح جاك الحكيم للـLBCI: نحن مع الدولة ولكن في حال لم تتوقف الحرب سنتجه نحو اللامركزية الادارية الموسعة وسنتوقف عن دفع الضرائب

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