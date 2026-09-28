وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى

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الجميل من بعبدا: نشعر من جديد أن لبنان الرسمي عاد بعد 35 سنة يتحمل مسؤولياته تجاه اللبنانيين وهذا بأمر جديد ونحن ندعم رئيس الجمهورية والحكومة في هذه الظروف الصعبة