الجميل من بعبدا: لا حوار على السلاح ويجب أن يحصل على امور كثيرة اخرى ولكنه لا يحصل في وجود السلاح

بلومبرغ نيوز: قطر تمدد حالة القوة القاهرة على شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا وأوروبا شهرا إضافيا

بلومبرغ نيوز: قطر تمدد حالة القوة القاهرة على شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا وأوروبا شهرا إضافيا

الجميل من بعبدا: نحن نريد انسحاب إسرائيل واللبنانيون والدولة يقررون ما إذا كانوا يريدون المواجهة أم لا وليس الشيخ نعيم قاسم من يقرر ذلك