بلومبرغ نيوز: قطر تمدد حالة القوة القاهرة على شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا وأوروبا شهرا إضافيا

وسائل إعلام إيرانية: هبوط غير مسبوق للعملة أمام الدولار في السوق الموازية ليبلغ 240 ألف تومان للدولار الواحد

وسائل إعلام إيرانية: هبوط غير مسبوق للعملة أمام الدولار في السوق الموازية ليبلغ 240 ألف تومان للدولار الواحد

الجميل من بعبدا: لا حوار على السلاح ويجب أن يحصل على امور كثيرة اخرى ولكنه لا يحصل في وجود السلاح