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وسائل إعلام إيرانية: هبوط غير مسبوق للعملة أمام الدولار في السوق الموازية ليبلغ 240 ألف تومان للدولار الواحد

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2026-09-28 | 05:42
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وسائل إعلام إيرانية: هبوط غير مسبوق للعملة أمام الدولار في السوق الموازية ليبلغ 240 ألف تومان للدولار الواحد
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وسائل إعلام إيرانية: هبوط غير مسبوق للعملة أمام الدولار في السوق الموازية ليبلغ 240 ألف تومان للدولار الواحد

 
 
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