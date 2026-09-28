الوفد الوزاري الى واشنطن برئاسة سلام يبدأ اليوم لقاءاته مع كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومن خارج البرنامج المتفق عليه تقرر أن يعقد اجتماع في الرابعة من بعد ظهر اليوم بين سلام ووزير المالية ياسين جابر ووزير الخزانة الأميركي

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