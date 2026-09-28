المنظمة الدولية للهجرة: أكثر من 145 ألف شخص نزحوا في اليمن

الوكالة الوطنية للإعلام: تفجير إسرائيلي ضخم هزّ بلدة المنصوري وقد أحدث التفجير ارتجاجات قوية وسُمعت أصداء الانفجارات في مدينة صور وعدد من القرى المحيطة

الوكالة الوطنية للإعلام: تفجير إسرائيلي ضخم هزّ بلدة المنصوري وقد أحدث التفجير ارتجاجات قوية وسُمعت أصداء الانفجارات في مدينة صور وعدد من القرى المحيطة

الوفد الوزاري الى واشنطن برئاسة سلام يبدأ اليوم لقاءاته مع كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومن خارج البرنامج المتفق عليه تقرر أن يعقد اجتماع في الرابعة من بعد ظهر اليوم بين سلام ووزير المالية ياسين جابر ووزير الخزانة الأميركي