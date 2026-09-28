وزير العمل بعد اجتماع لجنة المؤشر: النقاش تناول الحد الأدنى للأجور وتعويضات نهاية الخدمة والتعويضات العائلية وموضوع النقل

وزير العمل بعد اجتماع لجنة المؤشر: اتفقنا على رفع التعويضات العائلية وعقد جلسات لمناقشة الحد الأدنى للأجور وتعويضات نهاية الخدمة

وزير العمل بعد اجتماع لجنة المؤشر: اتفقنا على رفع التعويضات العائلية وعقد جلسات لمناقشة الحد الأدنى للأجور وتعويضات نهاية الخدمة

الوكالة الوطنية للإعلام: تفجير إسرائيلي ضخم هزّ بلدة المنصوري وقد أحدث التفجير ارتجاجات قوية وسُمعت أصداء الانفجارات في مدينة صور وعدد من القرى المحيطة