وزير العمل بعد اجتماع لجنة المؤشر: اتفقنا على رفع التعويضات العائلية وعقد جلسات لمناقشة الحد الأدنى للأجور وتعويضات نهاية الخدمة

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نقولا شماس بعد لجنة المؤشر: حريصون على مؤسساتنا واستمراريتها وعلى الموظفين وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي ونحن كهيئات اقتصادية لسنا مسؤولين عن الوضع الراهن ولا عن ويلات الحرب ولا عن الضرائب ولا عن استيراد التضخم من الخارج