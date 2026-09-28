مصدر لرويترز: من المتوقع أن يجري الوسطاء محادثات منفصلة مع واشنطن وطهران اليوم أو غدا مع بقاء عراقجي والوسطاء القطريين بالولايات المتحدة والمحادثات ستركز على نسخة معدلة من مقترح الـ7 أيام الذي قدمته إيران على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

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