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مريضة بحاجة ماسة الى 4 وحدات دم من فئة B+ ووحدتي بلاكيت في مستشفى حمود - صيدا... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 70377559

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2026-09-28 | 09:03
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مريضة بحاجة ماسة الى 4 وحدات دم من فئة B+ ووحدتي بلاكيت في مستشفى حمود - صيدا... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 70377559
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مريضة بحاجة ماسة الى 4 وحدات دم من فئة B+ ووحدتي بلاكيت في مستشفى حمود - صيدا... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 70377559

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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