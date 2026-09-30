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أمين السر في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: هناك جهود تبذل للدفع باتجاه تحقيق شيء ما بناء على اتفاق الاطار ولكن النتائج في مكان آخر

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2026-09-30 | 03:24
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أمين السر في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: هناك جهود تبذل للدفع باتجاه تحقيق شيء ما بناء على اتفاق الاطار ولكن النتائج في مكان آخر
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أمين السر في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: هناك جهود تبذل للدفع باتجاه تحقيق شيء ما بناء على اتفاق الاطار ولكن النتائج في مكان آخر

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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