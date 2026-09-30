ظافر ناصر للـLBCI: عندما انتقدنا اتفاق الاطار لم ننتقد مبدأ التفاوض وكان لا بد من التمسك باتفاق الطائف واتفاقية الهدنة خلال التفاوض

رحلة طيران "فلاي دبي" هبطت بسلام في السعودية: لا عملية اختطاف

رحلة طيران "فلاي دبي" هبطت بسلام في السعودية: لا عملية اختطاف

أمين السر في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: هناك جهود تبذل للدفع باتجاه تحقيق شيء ما بناء على اتفاق الاطار ولكن النتائج في مكان آخر