ظافر ناصر للـLBCI: الرئيس بري ليس قادرا على جر الامور الى خلاف شيعي - شيعي كما يريد البعض وهذا الامر لا مصلحة لاحد فيه وسينعكس على البلد كله

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