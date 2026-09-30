القاضي أحمد رامي الحاج يشرف على تجهيزات تطبيق قانون العفو

يقوم النائب العام التمييزيّ القاضي أحمد رامي الحاج، بزيارة لغرفة العمليات المركزية المشتركة في قيادة الدرك، الخميس في الساعة الثانية، بالتعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية كافة، وذلك للإشراف على التجهيزات، في إطار التحضير للإجراءات القانونية والقضائية لتطبيق قانون العفو حال صدوره.

وسيشرح تفاصيل الإجراءات التي ستُتبع، لتنفيذ دقائق القانون بالنسبة للمحكومين والمحكومين الموقوفين في المرحلة الأولى.

ومن ثم سيتوجه القاضي الحاج، يرافقه قائد الدرك جان عواد، بزيارة غرفة العمليات الفرعية في منطقة لبنان الشماليّ كنموذج سيتم اعتماده بالنسبة لباقي غرف العمليات في المحافظات كافة.