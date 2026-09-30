وزير العدل: من المهم جدا التذكير بأنه لا يمكن ان نعيّش اللبنانيين بهاجس ما يمكن سيحصل اذا عادت الحرب بين يران والولايات المتحدة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك