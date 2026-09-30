وزير العدل: التحقيق بانفجار المرفأ سلك مساره الصحيح ونحن بانتظار اصدار المحقق العدلي القرار الاتهامي النهائي ونتوقع ان يصدر قبل نهاية السنة

وزير العدل عادل نصار: الإنتاج في ما يتعلق بعمل القضاء ارتفع في العام الأخير بمعدل ٢٠٠٪

وزير العدل عادل نصار: الإنتاج في ما يتعلق بعمل القضاء ارتفع في العام الأخير بمعدل ٢٠٠٪

وزير العدل: من المهم جدا التذكير بأنه لا يمكن ان نعيّش اللبنانيين بهاجس ما يمكن سيحصل اذا عادت الحرب بين يران والولايات المتحدة