هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: بلاغ عن استهداف ناقلة نفط بقذيفة مجهولة أثناء عبورها هرمز الثلاثاء

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معلومات للـLBCI: وفد من الدول والجهات المانحة يتفقد يوم الثلثاء في ١٣ تشرين الاول الموقع المخصص لبناء المركز الحدودي الجديد بين لبنان وسوريا في منطقة المصنع وسيتم الإعلان عن بدء عملية التلزيم