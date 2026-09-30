معلومات للـLBCI: وفد من الدول والجهات المانحة يتفقد يوم الثلثاء في ١٣ تشرين الاول الموقع المخصص لبناء المركز الحدودي الجديد بين لبنان وسوريا في منطقة المصنع وسيتم الإعلان عن بدء عملية التلزيم

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التلفزيون السعودي نقلا عن مطار تبوك: تلقى مركز المراقبة الجوية نداء استغاثة من الرحلة رقم (إف.زد 1073) التابعة لشركة طيران فلاي دبي للقيام بهبوط اضطراري في المطار وذلك في تمام الساعة 8:44 صباحا