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الحكومة الباكستانية: مقتل 22 "إرهابيًا" في غارات جوية ضد مخابئ منظمات إرهابية في أفغانستان وتدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة

آخر الأخبار
2026-10-01 | 00:19
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الحكومة الباكستانية: مقتل 22 &quot;إرهابيًا&quot; في غارات جوية ضد مخابئ منظمات إرهابية في أفغانستان وتدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة
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الحكومة الباكستانية: مقتل 22 "إرهابيًا" في غارات جوية ضد مخابئ منظمات إرهابية في أفغانستان وتدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة

 
 
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