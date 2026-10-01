رئيس نقابة أصحاب الأفران والمخابز في جبل لبنان أنطوان سيف للـLBCI: بعض الارتفاعات في الأسعار نتفهّمها وقد تنخفض بعد الارتفاع أحيانًا

رئيس إتحادات النقل البري بسام طليس للـLBCI: قطاع النقل البري متماسك من كل الجهات السياسية والإنتماءات والفئات ولأنه لا يعمل بالسياسية فقد بقي متماسكًا كما هو

رئيس إتحادات النقل البري بسام طليس للـLBCI: قطاع النقل البري متماسك من كل الجهات السياسية والإنتماءات والفئات ولأنه لا يعمل بالسياسية فقد بقي متماسكًا كما هو

نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد للـLBCI: هناك ارتفاع ٢٪ فقط في أسعار السلع وفق دراسات الإحصاء المركزيّ لذلك يمكن للمواطن التمييز ما إذا كان السعر الذي يدفعه منطقي