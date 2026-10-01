رئيس إتحادات النقل البري بسام طليس للـLBCI: قطاع النقل البري متماسك من كل الجهات السياسية والإنتماءات والفئات ولأنه لا يعمل بالسياسية فقد بقي متماسكًا كما هو

رئيس إتحادات النقل البري بسام طليس للـLBCI: اوقفنا الاضراب بعدما بدأت وزارة المالية بالاجراءات اللازمة لإتمام المرحلة الأولى وعملية قمع المخالفات طويلة

رئيس إتحادات النقل البري بسام طليس للـLBCI: اوقفنا الاضراب بعدما بدأت وزارة المالية بالاجراءات اللازمة لإتمام المرحلة الأولى وعملية قمع المخالفات طويلة

رئيس نقابة أصحاب الأفران والمخابز في جبل لبنان أنطوان سيف للـLBCI: بعض الارتفاعات في الأسعار نتفهّمها وقد تنخفض بعد الارتفاع أحيانًا