رئيس إتحادات النقل البري بسام طليس للـLBCI: اوقفنا الاضراب بعدما بدأت وزارة المالية بالاجراءات اللازمة لإتمام المرحلة الأولى وعملية قمع المخالفات طويلة

نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد للـLBCI: الإتهامات بأن الأسعار ترتفع فقط ولا تنخفض غير صحيحة

نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد للـLBCI: الإتهامات بأن الأسعار ترتفع فقط ولا تنخفض غير صحيحة

رئيس إتحادات النقل البري بسام طليس للـLBCI: قطاع النقل البري متماسك من كل الجهات السياسية والإنتماءات والفئات ولأنه لا يعمل بالسياسية فقد بقي متماسكًا كما هو