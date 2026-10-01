رئيس نقابة أصحاب الأفران والمخابز في جبل لبنان أنطوان سيف للـLBCI: ربطة الخبز اليوم بـ80000 ليرة ووزنها 780 غرام وسعرها اليوم أقل من دولار ونحن نعمل اليوم بسلعة أساسية وضرورية ومن هنا نحن ووزارة الإقتصاد حريصون على أن يكون سعر ربطة الخبز مدروسًا

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