أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد للـLBCI: نشجّع نقاط البيع المنتسبة للنقابة لمراقبة المنافسين لأنّ ذلك يؤدّي إلى انخفاض في الأسعار

آخر الأخبار
2026-10-01 | 03:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد للـLBCI: نشجّع نقاط البيع المنتسبة للنقابة لمراقبة المنافسين لأنّ ذلك يؤدّي إلى انخفاض في الأسعار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد للـLBCI: نشجّع نقاط البيع المنتسبة للنقابة لمراقبة المنافسين لأنّ ذلك يؤدّي إلى انخفاض في الأسعار

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

أصحاب

السوبرماركت

للـLBCI:

نشجّع

البيع

المنتسبة

للنقابة

لمراقبة

المنافسين

يؤدّي

انخفاض

الأسعار

LBCI التالي
3 مصادر مطلعة لرويترز: أميركا طلبت من فرنسا وألمانيا الإفراج عن كميات من الديزل من مخزونات الطوارئ وإلا ربما تواجهان حظرا أميركيا محتملا على صادرات هذا الوقود
رئيس نقابة أصحاب الأفران والمخابز في جبل لبنان أنطوان سيف للـLBCI: ربطة الخبز اليوم بـ80000 ليرة ووزنها 780 غرام وسعرها اليوم أقل من دولار ونحن نعمل اليوم بسلعة أساسية وضرورية ومن هنا نحن ووزارة الإقتصاد حريصون على أن يكون سعر ربطة الخبز مدروسًا
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:16

الأردن تحتفل بمرور ٢٠٠٠ سنة على معمودية المسيح وللبنان مكانة

LBCI
أمن وقضاء
06:15

مياه بيروت وجبل لبنان تعفي 85% من غرامات التأخير وتتيح تقسيط المتأخرات حتى 2028

LBCI
آخر الأخبار
06:13

تفجيرات ضخمة في المنصوري تهز صور والقرى المحيطة

LBCI
آخر الأخبار
05:43

مصادر: اجتماع تركيا تناول المخاوف الأمنية المتبادلة وشهد إحراز تقدم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:16

الأردن تحتفل بمرور ٢٠٠٠ سنة على معمودية المسيح وللبنان مكانة

LBCI
آخر الأخبار
06:13

تفجيرات ضخمة في المنصوري تهز صور والقرى المحيطة

LBCI
آخر الأخبار
05:43

مصادر: اجتماع تركيا تناول المخاوف الأمنية المتبادلة وشهد إحراز تقدم

LBCI
آخر الأخبار
05:43

مصادر لرويترز: مسؤولون من سوريا وحزب الله التقوا في تركيا الشهر الماضي في أول اجتماع يُعرف بين الطرفين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-29

وزير الداخلية عرض مع نظيره الكويتي سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-30

كتفه يؤلمه… وسيتجه وزير الخارجية الباكستانية إلى الصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-15

هل تحرم انكلترا الارجنتين من الدفاع عن اللقب؟

LBCI
أمن وقضاء
2026-08-02

وكيل رياض سلامة: عائلة الحاكم السابق تناشد القضاء حماية حقّه بالحياة وبالعلاج وتؤكد أن الانتصار الحقيقي والوحيد يبقى في جلاء الحقيقة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بيت المقاصد يعيد فتح أبوابه… ومخطوطاته تروي تراث بيروت

LBCI
أخبار دولية
13:40

لبنان وسوريا والأردن... طريق سياحي واحد وفرص استثمارية عابرة للحدود

LBCI
علوم وتكنولوجيا
13:32

العالم يدخل عصر الذكاء الفائق... فأين لبنان من مواكبة التحوّل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

حادثة طائرة "فلاي دبي"... فرضيات عدة أمام الأمن الإسرائيلي ورفع حال التأهب

LBCI
أمن وقضاء
13:26

مخلفات من الحرب تنفجر في النبطية الفوقا وتسقط جرحى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

طائرة "فلاي دبي" هبطت 4 كيلومترات في 29 ثانية... ماذا حدث تقنيا في هذه الحالة؟

LBCI
أخبار دولية
13:04

طائرة فلاي دبي المتجهة الى اسرائيل كادت أن تتحطم... هذا ما حصل

LBCI
أخبار لبنان
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 30-09-2026

LBCI
أخبار دولية
12:39

ولي العهد السعودي: لن نتهاون أمام الاعتداءات التي تتعرض لها بلادنا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
13:11

"أجمل نعم نطق بها قلبي"... زينة مكي تفاجئ جمهورها بخبر ارتباطها

LBCI
فنّ
08:27

صدمة في تركيا... فحوص عفراء ساراتشوغلو تكشف آثار الكوكايين ومفاجأة في نتيجة أراس بولوت إينملي

LBCI
فنّ
07:03

الموت يغيّب زوجة المنتج صادق الصباح

LBCI
فنّ
09:43

"الغيرة وعمايلها"... هيفاء وهبي تفضح التلاعب بصورها وتردّ بسخرية: "الحاجب طار!"

LBCI
خبر عاجل
09:51

وزير الدفاع الإسرائيلي نقلا عن معلومات أولية: الواقعة على متن رحلة فلاي دبي كانت محاولة "هجوم إرهابي جهادي" والمهاجم كان ينوي تحطيم الطائرة مما سيؤدي إلى مقتل جميع من كانوا على متنها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بيت المقاصد يعيد فتح أبوابه… ومخطوطاته تروي تراث بيروت

LBCI
اسرار
23:54

أسرار الصحف المحلية ١-١٠-٢٠٢٦

LBCI
صحة وتغذية
08:58

رائحة سرّة البطن قد تكشف مرضاً خطيراً مبكراً... إليكم ما كشفته احدث الدراسات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More