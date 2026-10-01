3 مصادر مطلعة لرويترز: أميركا طلبت من فرنسا وألمانيا الإفراج عن كميات من الديزل من مخزونات الطوارئ وإلا ربما تواجهان حظرا أميركيا محتملا على صادرات هذا الوقود

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