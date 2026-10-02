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قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مسؤول: مصر تعلن مستشارا في السفارة الإثيوبية شخصا غير مرغوب فيه وتمهله 48 ساعة لمغادرة البلاد
آخر الأخبار
2026-10-01 | 23:31
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قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مسؤول: مصر تعلن مستشارا في السفارة الإثيوبية شخصا غير مرغوب فيه وتمهله 48 ساعة لمغادرة البلاد
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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