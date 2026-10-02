التحالف بقيادة السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون صوب خميس مشيط

قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مسؤول: مصر تعلن مستشارا في السفارة الإثيوبية شخصا غير مرغوب فيه وتمهله 48 ساعة لمغادرة البلاد

قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مسؤول: مصر تعلن مستشارا في السفارة الإثيوبية شخصا غير مرغوب فيه وتمهله 48 ساعة لمغادرة البلاد

لم يصدر بعد أي تأكيد من قبل السعودية لما نشرته وكاله يديرها الحوثيون عن شن هجمات في اليمن