وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى سرية درك النبطية في كفرجوز في أول محطة له في زياته الى النبطية

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النائب هاني قبيسي من بلدية النبطية: الناس تركت منازلها منذ عام تقريبا والدولة لا تقف بشكل حقيقي الى جانبهم وهذا الأمر بحاجة الى رعاية ووزارة الشؤون الاجتماعية هي وزارة لكل لبنان وبصماتها في هذه المنطقة قليلة جدا