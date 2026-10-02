النائب هاني قبيسي من بلدية النبطية: الناس تركت منازلها منذ عام تقريبا والدولة لا تقف بشكل حقيقي الى جانبهم وهذا الأمر بحاجة الى رعاية ووزارة الشؤون الاجتماعية هي وزارة لكل لبنان وبصماتها في هذه المنطقة قليلة جدا

التالي

النائب هاني قبيسي من بلدية النبطية: وزارة الداخلية ووزارة الدفاع تقومان بما تقدران عليه من الناحية الأمنية وهذا أمر بحاجة الى رعاية أمنية وعسكرية وسياسية وهذا اهتمام من الحكومة نقدّره ولكن هناك بعض المشكلات أبرزها مسألة النفايات ومسألة الكهرباء