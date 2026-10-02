نواف سلام من بلدية النبطية: أنا هنا اليوم للتأكيد على عودة مؤسسات الدولة إلى عملها فهي جزء أساسي من عودة الحياة إلى هذه المدينة العزيزة وسوف تكون في خدمة دعم صمود أهلها الطيّبين وتثبيت بقائهم في أرضهم

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