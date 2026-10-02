رئيس الحكومة يضع حجر الأساس لمقر الدفاع المدني الجديد في النبطية

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نواف سلام بعد وضع حجر الأساس لمقر الدفاع المدني الجديد في النبطية: لا يمكن إلا أن نستذكر شهداء الدفاع المدني وتحية لكل عناصر الدفاع المدني الذي ضحوا ولا يزالون يضحون خدمة للناس وان شاء الله نعود قريبا لافتتاح المركز الجديد