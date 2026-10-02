النائب هاني قبيسي من بلدية النبطية: وزارة الداخلية ووزارة الدفاع تقومان بما تقدران عليه من الناحية الأمنية وهذا أمر بحاجة الى رعاية أمنية وعسكرية وسياسية وهذا اهتمام من الحكومة نقدّره ولكن هناك بعض المشكلات أبرزها مسألة النفايات ومسألة الكهرباء

وزير الداخلية من بلدية النبطية: الجنوب ليس بخير ولذلك فإن كل لبنان ليس بخير ونحن هنا لنقول إن الدولة مع أهل الجنوب وأولوية الدولة المطلقة هي تحرير الجنوب وإعادة بسط سيطرة الدولة عبر قواها الأمنية من جيش لبناني وقوى أمنية على آخر ذرّة من تراب الجنوب

وزير الداخلية من بلدية النبطية: الجنوب ليس بخير ولذلك فإن كل لبنان ليس بخير ونحن هنا لنقول إن الدولة مع أهل الجنوب وأولوية الدولة المطلقة هي تحرير الجنوب وإعادة بسط سيطرة الدولة عبر قواها الأمنية من جيش لبناني وقوى أمنية على آخر ذرّة من تراب الجنوب

النائب هاني قبيسي من بلدية النبطية: الناس تركت منازلها منذ عام تقريبا والدولة لا تقف بشكل حقيقي الى جانبهم وهذا الأمر بحاجة الى رعاية ووزارة الشؤون الاجتماعية هي وزارة لكل لبنان وبصماتها في هذه المنطقة قليلة جدا