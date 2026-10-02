وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى سراي النبطية

إعادة افتتاح سراي النبطية الحكومي برعاية رئيس الحكومة نواف سلام والإعلان عن تسمية السراي باسم "سراي شهداء أمن الدولة"

إعادة افتتاح سراي النبطية الحكومي برعاية رئيس الحكومة نواف سلام والإعلان عن تسمية السراي باسم "سراي شهداء أمن الدولة"

نواف سلام من مركز الأمن العام في النبطية: نحن هنا موجودون ونقدم الخدمات الأساسية للمواطنيين وان شاء يتمكن الناس من العودة الى حي الجامعات قريبا