إعادة افتتاح سراي النبطية الحكومي برعاية رئيس الحكومة نواف سلام والإعلان عن تسمية السراي باسم "سراي شهداء أمن الدولة"

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نواف سلام يزور إمام مدينة النبطية في منزله: جئنا للتأكيد على أهمية عودة مؤسسات الدولة ولا سيما الأمنية منها ولكن الأمن وحده لا يحمي الانسان والناس بحاجة الى عودة الخدمات الأساسية ومن هنا أعلنا مجموعة من المشاريع