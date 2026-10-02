نواف سلام يزور إمام مدينة النبطية في منزله: جئنا للتأكيد على أهمية عودة مؤسسات الدولة ولا سيما الأمنية منها ولكن الأمن وحده لا يحمي الانسان والناس بحاجة الى عودة الخدمات الأساسية ومن هنا أعلنا مجموعة من المشاريع

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