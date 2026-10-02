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o
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o
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o
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o
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أ.ف.ب: مستشار الرئيس الإماراتي يشيد بشجاعة طيار رحلة فلاي دبي في مواجهة "عمل إرهابي خطير"
آخر الأخبار
2026-10-02 | 06:51
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أ.ف.ب: مستشار الرئيس الإماراتي يشيد بشجاعة طيار رحلة فلاي دبي في مواجهة "عمل إرهابي خطير"
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