العراق: شحن مليوني برميل من النفط الخام على متن ناقلة عملاقة إلى خارج مضيق هرمز

وزير الحرب الأميركي: إيران لن تمتلك قنبلة نووية والحصار الأميركي على مضيق هرمز محكم

وزير الحرب الأميركي: إيران لن تمتلك قنبلة نووية والحصار الأميركي على مضيق هرمز محكم

رويترز: لا تأكيد حتى الآن من السعودية بشأن بيان الحوثيين عن استهداف منشأة تابعة لأرامكو في الرياض